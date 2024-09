Scuola: Valditara, ‘colpito da parole violente Raimo a festa Avs, silenzio da opposizione’

agenzia

Roma, 13 set. “Sono rimasto particolarmente colpito da affermazioni così violente. Mentre ho avuto una totale solidarietà da parte di tutte le forze politiche del centrodestra, ho avvertito un silenzio tombale da parte delle forze di opposizione. 50 anni fa qualcuno usava dei toni virulenti, dei toni aggressivi, dei toni minacciosi. Sappiamo poi come è andata a finire. Io auspico veramente un grande patto repubblicano che dovrebbe unire tutti coloro che si riconoscono nella nostra Costituzione. Il problema è che purtroppo alcune forze politiche probabilmente in tutti i valori della nostra Costituzione non si riconoscono. Temo purtroppo che ci siano all’interno dell’opposizione ancora alcuni nostalgici del comunismo e delle sue prassi che probabilmente sono incompatibili con una democrazia liberale e repubblicana”. Così il ministro dell’Istruzione del Merito Giuseppe Valditara, ai microfoni di Radio Libertà, commentando le parole di Christian Raimo alla festa di Avs.

