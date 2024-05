Scuola: Verducci (Pd), ‘Vannacci al punto più basso di cinismo’

agenzia

Roma, 27 apr. “Le frasi di Vannacci sono ributtanti. Un’offesa senza fine per tutti, in particolare uno sfregio umiliante per le persone che soffrono di disabilità e le loro famiglie. Non c’è più alcun rispetto per il dolore. Siamo al punto più basso del cinismo. Vannacci con le sue parole discrimina i disabili, li degrada. Tutto questo è inaccettabile. Come può un personaggio del genere essere candidato per rappresentare gli italiani?” Lo afferma Francesco Verducci, del Pd, vicepresidente della commissione Antidiscriminazioni del Senato.