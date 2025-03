Scuola: Zan, ‘vietare asterischi è vietare inclusione, Meloni pensi a problemi reali’

agenzia

Roma, 21 mar. “E’ davvero incredibile vedere come il governo Meloni sia ossessionato dalla sua personale lotta contro tutto ciò che favorisce inclusione”. Così Alessandro Zan, responsabile Diritti nella segreteria nazionale Pd.

“Invece di concentrarsi sui problemi reali della scuola, spende le sue energie a reprimere qualsiasi segno di apertura verso il rispetto per le identità di tutte e tutti. Vietare asterischi e schwa nelle comunicazioni scolastiche non c’entra nulla con la chiarezza linguistica, ma ha un chiaro significato politico: negare l’esistenza di chi non si riconosce nel binarismo di genere”.