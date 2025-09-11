agenzia

Roma, 11 set “In Calabria si spendono più di 300 milioni in migrazione sanitaria. I calabresi pagano la sanità due volte, con le tasse e per una sanità che si allontana dalle loro case perchè non riesce a curarli. Questo non è giusto, non è questo il diritto alla salute universale. I calabresi non sono cittadini di serie B, hanno diritto alla salute come tutti gli altri cittadini italiani e c’è bisogno di un governo regionale che metta questo come priorità”. Lo ha detto Elly Schlein, a Reggio Calabria per un tour elettorale.

