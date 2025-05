agenzia

Con Bono alla premiere del documentario sul frontman U2

CANNES, 16 MAG – Sulla Montee des Marches con Bono Vox per il documentario Bono: Stories of Surrender di Andrew Dominik questa sera al Festival di Cannes in proiezione speciale sono arrivati Sean Penn con un gruppo di militari ucraini applauditi dalla folla.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA