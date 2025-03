‘Second lady’ Vance a Torino ad apertura Special olympics

agenzia

Guida la delegazione Usa ai Giochi per disabili intellettivi

TORINO, 07 MAR – Domani a Torino si alza il sipario sui Giochi Invernali Special Olympics, l’associazione creata per le persone con disabilità intellettive nel 1968 da Eunice Kennedy Shriver, sorella del presidente degli Stati Uniti John Fitgerald Kennedy. La cerimonia inaugurale è in programma alle 18 all’Inalpi Arena dove ci saranno i rappresentanti delle circa 100 delegazioni impegnate nelle gare sportive che si terranno nel capoluogo piemontese e sulle sue montagne, a Pragelato, Sestriere e Bardonecchia. La delegazione statunitense sarà guidata da Usha Chlukuri, moglie del vicepresidente degli Usa James David Vance. La ‘Second lady’ è attesa questa sera a Torino, dove soggiornerà in un hotel di lusso del centro cittadino; sarà presente alla cerimonia inaugurale e nei due giorni successivi si recherà nelle località alpine sede dei Winter Games Special Olympics. La presenza in Italia della consorte del vice presidente degli Stati Uniti d’America è criticata da Igor Boni e Silvja Manzi, esponenti di Europa Radicale e da sempre promotori delle manifestazioni per l’Ucraina, che annunciano un’iniziativa di protesta domani. “La fiamma della speranza viene spenta tutti i giorni dal trio Putin-Trump-Vance. – affermano Boni e Manzi – Per questo faremo una ‘sorpresa’ ai partecipanti al grande evento torinese di lancio degli Special Olympics previsto per domani pomeriggio, La faremo ‘in onore’ della moglie del vicepresidente degli Usa: Usha Vance sarà qui in veste ufficiale e noi ci saremo per ribadire il nostro No a Putin e il nostro No a Trump e Vance che fanno accordi con il criminale assassino sulla pelle delle vittime, pronti a spartirsi le spoglie dell’Ucraina, Paese aggredito. Ci saremo per dire: Europa svegliati! Wake up Europe!”.

