Secret Service, non abbiamo rifiutato ulteriore protezione

agenzia

Servizi negano le accuse sulla difesa di Trump

WASHINGTON, 14 LUG – I servizi segreti statunitensi hanno negato le accuse secondo le quali avrebbero rifiutato di fornire ulteriore protezione per Donald Trump. Lo ha reso noto un portavoce del Secret Service. Anthony Guglielmi, portavoce dell’agenzia, afferma che circola una “affermazione falsa” secondo cui un membro del team della sicurezza dell’ex presidente aveva richiesto “risorse” aggiuntive e tale richiesta è stata “respinta”. “Questo è assolutamente falso. In effetti, abbiamo aggiunto risorse protettive, tecnologia e capacità come parte dell’aumento del ritmo di viaggio della campagna”, ha detto Guglielmi.

