Sedicenne accoltella a morte 2 donne nella Repubblica Ceca

agenzia

Polizia: 'In un centro commerciale di Hradec Kralove'

PRAGA, 20 FEB – Un 16enne ha ucciso oggi a coltellate due donne in un centro commerciale nella Repubblica Ceca: lo ha reso noto la polizia. L’attacco è avvenuto questa mattina in un negozio di un centro commerciale di Hradec Kralove, a circa 100 chilometri a est di Praga. Non si conosce ancora il motivo del duplice omicidio. La polizia, riportano i media internazionali, ha aggiunto che l’aggressore è stato arrestato circa 10 minuti dopo l’attacco mentre si trovava a circa un chilometro dal centro commerciale. Secondo la tv ceca, si tratta di un cittadino ceco. “Sebbene siamo arrivati sul posto entro pochi minuti dalla notizia, entrambe le vittime hanno riportato ferite così gravi che non è stato possibile salvarle nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori”, ha scritto la polizia in un post su X.

