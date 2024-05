Seegene e Springer Nature annunciano un’alleanza strategica

agenzia

– Obiettivo dell’alleanza strategica è promuovere la collaborazione con ricercatori che lavorano in vari campi della medicina utilizzando le migliori tecnologie diagnostiche in PCR

– Le aziende faciliteranno la cooperazione a livello dirigenziale, rafforzando la partnership per l’attività SG OneSystemTM (l’attività di condivisione tecnologica di Seegene)

SEUL, Corea del Sud, 21 maggio 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc. (KQ096530), azienda leader della Corea del Sud che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare PCR, ha annunciato il 16 maggio la firma di un accordo di alleanza strategica con Springer Nature, l’editore della prestigiosa rivista scientifica Nature.

La condivisione di valori comuni tra Springer Nature, promuovere la scoperta, e Seegene, per realizzare un mondo libero dalle malattie, costituisce la base per un’alleanza naturale.

La nuova alleanza vedrà le due società utilizzare le loro competenze e conoscenze congiunte per supportare i ricercatori della comunità scientifica globale per promuovere l’impiego di test diagnostici PCR in diverse aree della patologia clinica umana.

Le aziende di diagnostica molecolare PCR sviluppano solo pochi prodotti diagnostici all’anno. Sfruttando la rete Springer Nature, le due società forniranno finanziamenti e tecnologia a scienziati ed esperti globali in vari campi, ampliando in modo significativo la gamma e il potenziale dei prodotti diagnostici.

Questa iniziativa, guidata dal senior management di entrambe le società, si basa sul successo dell’Open Innovation Program lanciato dalle due società nel 2023, il cui obiettivo era sviluppare prodotti diagnostici innovativi con la partecipazione della comunità scientifica.

Entrambe le società amplieranno la loro collaborazione utilizzando la strategia OneSystem™ identificando e promuovendo potenziali partner e co-ospitando simposi annuali che inizieranno con una dichiarazione congiunta quest’anno.

“Siamo entusiasti di approfondire la nostra relazione strategica con Springer Nature, un leader autorevole nella comunità scientifica globale”, ha affermato il dottor Jong-Yoon Chun, CEO e fondatore di Seegene. “Insieme, lavoreremo per promuovere il successo della strategia SG OneSystemTM e per realizzare “un mondo libero dalle malattie”.

“Springer Nature applaude lo sforzo di Seegene di democratizzare la diagnosi precoce di molteplici malattie per consentire un trattamento tempestivo”, ha affermato Frank Vrancken Peeters, CEO di Springer Nature.

“Questo nobile obiettivo può essere raggiunto solo attraverso collaborazioni. In qualità di partner fidato della comunità di ricerca, Springer Nature aiuterà a costruire una rete globale di esperti che, utilizzando la tecnologia di Seegene, potranno accelerare lo sviluppo di nuovi test per un’ampia gamma di situazioni cliniche”.

Seegene e Springer Nature hanno riscontrato un notevole interesse da parte della comunità scientifica globale per l’inaugurazione del Open Innovation Program lanciato nel 2023. Il programma, comprendente 15 progetti, ha ricevuto un totale di 281 domande da 47 paesi, da cui sono stati selezionati 26 candidati (il rapporto tra le domande presentate e i progetti selezionati è 11:1). Riconoscendo il potenziale della condivisione tecnologica, le due società mirano ad accelerare la commercializzazione di competenze e conoscenze in vari campi. Quest’anno segna la seconda fase del programma, che si allontanerà dal modello di sviluppo di prodotti predefiniti del 2023. Invece, il programma 2024 adotterà un formato più aperto, consentendo ai candidati di proporre lo sviluppo di qualunque tipologia di prodotto.

“Abbiamo grandi aspettative che I’Open Innovation Program contribuisca alla democratizzazione della diagnostica molecolare in PCR”, ha affermato Marc Spenlé, COO di Springer Nature. “Insieme a Seegene, creeremo un ecosistema che incoraggi e acceleri lo sviluppo di nuovi test per rispondere alle esigenze attualmente non soddisfatte”.

Informazioni su Seegene

Seegene vanta 23 anni di ricerca e sviluppo, produzione ed esperienza commerciale dedicati alle tecnologie quantitative sindromiche PCR, come evidenziato durante la pandemia di COVID-19 con la fornitura di oltre 340 milioni di test COVID-19 a più di 100 paesi in tutto il mondo. La funzione chiave delle esclusive tecnologie di Seegene per la PCR sindromica è la capacità di testare contemporaneamente, in una sola provetta, 14 patogeni che causano sintomi simili, fornendo informazioni di natura quantitativa sul profilo infettivo da correlare con la gravità della malattia.

Informazioni su Springer Nature

Da oltre 180 anni Springer Nature promuove la scoperta fornendo il miglior servizio possibile all’intera comunità della ricerca. Aiutiamo i ricercatori a scoprire nuove idee, assicurandoci che tutta la ricerca che pubblichiamo sia significativa, solida e in grado di superare un esame obiettivo, che raggiunga tutto il pubblico pertinente nel miglior formato possibile e che possa essere scoperta, consultata, utilizzata, riutilizzata e condivisa. Supportiamo bibliotecari e istituzioni con innovazioni nella tecnologia e nei dati; e forniamo alle aziende supporto editoriale di qualità.

In qualità di editore nel settore della ricerca, Springer Nature è il riferimento di marchi affidabili come Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan e Scientific American.

Per ulteriori informazioni visitare i siti springernature.com e @SpringerNature.

ULTERIORI INFORMAZIONI

SG OneSystemTM

L’attività SG OneSystemTM rappresenta la strategia globale di Seegene volta a condividere la tecnologia e il know-how sulla diagnostica molecolare in PCR, accumulati in oltre 20 anni, con aziende leader a livello mondiale per creare un consorzio globale in grado di espandere la pipeline di sviluppo dei prodotti in PCR. Seegene punta inoltre a sfruttare l’esperienza collettiva e la conoscenza della comunità scientifica globale per promuovere l’innovazione nel campo diagnostico. Attraverso questi sforzi combinati, la commercializzazione di competenze e conoscenze, nonché lo sviluppo di prodotti diagnostici su misura per soddisfare le esigenze del mercato locale, SG OneSystemTM punta a democratizzare l’accesso precoce ai test PCR e, in ultima istanza, a contribuire ad arrivare a ‘un mondo libero dalle malattie’.

Nel gennaio 2024, Seegene ha avviato una collaborazione strategica con Microsoft per rafforzare il suo Seegene Digitalized Development System (SGDDS) utilizzando la tecnologia di Microsoft, compresi i piani per il futuro utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI). La collaborazione di Seegene con Microsoft e Springer Nature promuoverà la strategia SG OneSystemTM. Le tre aziende stanno pianificando un evento di presentazione che darà il via alle partnership collaborative di quest’anno.

Open Innovation Program (OIP)

L’Open Innovation Program (OIP) è un progetto globale di sviluppo di reagenti in PCR organizzato congiuntamente da Seegene e da Springer Nature. Il programma inaugurale, lanciato nel settembre del 2023, richiedeva l’invio di candidature da parte di scienziati ed esperti di tutta la comunità scientifica per condurre ricerche sui 15 progetti designati, per sviluppare reagenti per test diagnostici sindromici Seegene in qPCR.

L’Open Innovation Program rientra in SG OneSystemTM, l’attività di condivisione tecnologica di Seegene, che punta a realizzare “un mondo libero da tutte le malattie con l’obiettivo di sviluppare prodotti che consolidino la conoscenza e la competenza della scienza e degli esperti di tutto il mondo”.

Seegene Digitalized Development System (SGDDS)

Il Seegene Digitalized Development System (SGDDS) è un sistema che consente lo sviluppo di kit diagnostici in modo standardizzato e automatizzato. Integrato con le tecnologie e le competenze di prodotto di Seegene, fornisce ai ricercatori un supporto che consente di sviluppare facilmente prodotti di PCR sindromica, anche per chi dispone di un’esperienza di sviluppo limitata.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2414378/Photo__Seegene_and_Springer_Nature_Announce_Strategic_Alliance.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1357790/4704089/Seegene_logo_Logo.jpg