Seegene organizza una tavola rotonda con i partner esecutivi Microsoft e Springer Nature, per incrementare la sua iniziativa di condivisione tecnologica

– Si è tenuta a Londra la prima tavola rotonda esecutiva a tre, volta a rafforzare le sinergie per la visione di Seegene di creare “un mondo libero dalle malattie”

– Sono stati presentati i risultati preliminari riguardo all’automazione dei processi di sviluppo dei prodotti e dell’analisi statistica dei risultati dei test sindromici basati sulla tecnologia AI di Microsoft

– Esperti e scienziati di tutto il mondo hanno partecipato alla creazione di un ecosistema per lo sviluppo di prodotti diagnostici utilizzando la rete scientifica di Springer Nature

– Le aziende hanno collaborato in vista della cerimonia collettiva, prevista per il prossimo anno, che promuoverà lo slogan “Un mondo libero dalle malattie”.

SEOUL, Corea del Sud, 31 ottobre 2024 /PRNewswire/ — Seegene Inc., azienda leader sudcoreana che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare PCR, ha tenuto la prima tavola rotonda esecutiva con Microsoft e Springer Nature per discutere la promozione della sua iniziativa di condivisione tecnologica volta a mitigare pandemie future e a creare “un mondo libero da malattie”; sono stati inoltre presentati i risultati preliminari di un sistema di sviluppo automatizzato di test diagnostici basato sulla tecnologia di intelligenza artificiale (IA) di Microsoft. Si tratta del primo evento ufficiale in cui le tre aziende si sono riunite per discutere dell’iniziativa.

Il 23 ottobre le tre aziende si sono riunite presso l’auditorium del Springer Nature London Campus per la tavola rotonda volta a promuovere l’iniziativa di condivisione tecnologica, per condividere i primi risultati ed esplorare strategie per allargare la collaborazione. All’incontro hanno partecipato il dott. Jong-Yoon Chun, CEO e fondatore di Seegene; Marc Spenlé, direttore operativo di Springer Nature; Steven Inchcoombe, presidente della ricerca in Springer Nature; ed Elena Bonfiglioli, Vice Presidente della divisione Global Business Leader Healthcare, Pharma e Life Science di Microsoft.

“Integrando la tecnologia proprietaria in PCR sindromica di Seegene, i servizi cloud e di intelligenza artificiale all’avanguardia di Microsoft e l’ampia rete di Springer Nature nella comunità scientifica globale, creeremo nuove strade per consentire il coinvolgimento di scienziati ed esperti in questa iniziativa di condivisione tecnologica”, ha affermato il Dr. Chun, CEO e fondatore di Seegene.

Questa iniziativa mira a condividere a livello globale le avanzate tecnologie diagnostiche e di analisi dei dati di Seegene, tra cui la PCR sindromica in tempo reale e un sistema di sviluppo automatizzato dei prodotti (SGDDS), con un’azienda leader partner in ogni Paese. Le aziende partner collaboreranno con scienziati ed esperti locali per sviluppare test diagnostici su misura per le esigenze delle loro comunità e dei loro settori, coprendo una vasta gamma di patologie umane e non. Nonostante le sfide poste dal cambiamento climatico e dal previsto aumento delle epidemie, la visione ultima dell’iniziativa è quella di creare “un mondo libero dalle malattie”, un futuro in cui le persone non soffrano più di malattie infettive e cancro e in cui animali e piante prosperino senza malattie.

La tecnologia real-time PCR sindromica di Seegene rappresenta una svolta nel rilevamento di target molecolari, senza pari rispetto ad altri metodi PCR. Consente il rilevamento simultaneo di un massimo di 14 agenti patogeni in un’unica provetta di reazione, fornendo informazioni quantitative per ciascun target. Inoltre, si possono progettare test multi-provetta per coprire un insieme ancora più completo di patogeni responsabili di sintomatologie simili. Per mitigare la crescente minaccia di pandemie multiple, aggravate dal cambiamento climatico, la tecnologia di Seegene può essere utilizzata come strumento per migliorare la capacità di monitorare e rispondere a una vasta gamma di agenti patogeni in rapida evoluzione.

Le aziende che partecipano all’iniziativa di condivisione tecnologica avranno accesso alla tecnologia e alle competenze all’avanguardia di Seegene, il che consentirà loro di sviluppare e produrre prodotti real-time PCR sindromici, concepiti su misura per le specifiche esigenze di salute pubblica dei rispettivi paesi. La localizzazione di tali capacità attraverso questa iniziativa consentirà alle comunità di rispondere prontamente a future epidemie e pandemie multi-patogeno.

Sulla base di quanto stabilito durante la tavola rotonda di quest’anno, si prevede che nella seconda metà del prossimo anno si terrà una cerimonia, in cui verranno ulteriormente discusse le strategie per massimizzare la sinergia tra le tecnologie delle tre aziende.

Durante l’incontro di Londra, Seegene e Microsoft hanno presentato i risultati preliminari dell’integrazione di Azure Open AI di Microsoft nel sistema di sviluppo automatizzato di test diagnostici (SGDDS) di Seegene. L’impiego della tecnologia AI ha ridotto drasticamente il tempo necessario per elaborare e analizzare le informazioni rilevanti tratte dalla letteratura scientifica pubblicata. Inoltre, le due aziende hanno presentato una dimostrazione di fattibilità per il sistema di analisi statistica sindromica di Seegene che utilizza Fabric, la piattaforma di integrazione dati basata sull’intelligenza artificiale di Microsoft, allo scopo di scoprire correlazioni statistiche tra più agenti patogeni che causano sintomi simili, supportare diagnosi e trattamenti accurati e prevedere futuri focolai d’infezione.

“Finora, scienziati ed esperti si sono affidati a dati locali limitati, solitamente generati da loro stessi. Tuttavia, l’accesso alle informazioni diagnostiche condivise in tutto il mondo, consentito dalla tecnologia AI di Microsoft, permetterà di rispondere rapidamente a qualsiasi malattia emergente”, ha affermato il dott. Chun di Seegene.

“Seegene e Microsoft condividono la visione di una nuova generazione di soluzioni diagnostiche, accessibili alla popolazione per aiutare le persone a rimanere in salute più a lungo. Le soluzioni cloud e di intelligenza artificiale aiutano a proteggere, gestire e analizzare le enormi quantità di dati necessari per monitorare la diagnosi delle malattie globali in tempo reale. “Microsoft è il partner di fiducia che ci aiuterà a realizzare la visione di Seegene per costruire ‘un mondo libero dalle malattie'”, ha affermato Elena Bonfiglioli di Microsoft.

A gennaio 2024, Seegene e Microsoft hanno avviato una collaborazione strategica per integrare i servizi Azure Open AI di Microsoft in numerosi moduli dell’SGDDS di Seegene. L’obiettivo di questi progetti collaborativi è fornire alle aziende globali che partecipano all’iniziativa di condivisione della tecnologia un sistema di sviluppo di prodotti semplificato, potenziato da operazioni di sistema IT avanzate e analisi dei dati basate sull’intelligenza artificiale.

Alla discussione era presente anche Springer Nature. Dal 2023, Seegene e Springer Nature gestiscono l’Open Innovation Program (OIP) e invitano scienziati ed esperti di tutto il mondo a partecipare allo sviluppo di test diagnostici clinicamente rilevanti. Quest’anno, il programma è stato rinnovato da Springer Nature con il prestigioso premio Nature Awards, MDx Impact Grants, che invita a presentare proposte innovative per lo sviluppo di test diagnostici in PCR. Springer Nature supervisionerà gli aspetti chiave del processo, tra cui l’invio e la valutazione dei progetti, e mira ad allargare l’interesse e la partecipazione della comunità scientifica globale.

A maggio 2024, le due aziende hanno firmato un accordo di alleanza strategica che prevedeva l’ampliamento della portata del programma OIP. Springer Nature incoraggerà la comunità scientifica mondiale a partecipare all’ideazione, alla progettazione e allo sviluppo di nuovi prodotti diagnostici in PCR.

“Siamo molto fiduciosi nel fatto che le sovvenzioni MDx Impact Grants funzioneranno in sinergia con l’iniziativa di condivisione tecnologica, fungendo da catalizzatore per un’adozione più diffusa della diagnostica molecolare in PCR. “Insieme costruiremo un sistema che promuoverà lo sviluppo di test accurati, rapidi e accessibili per le popolazioni di pazienti che hanno minore assistenza sanitaria “, ha affermato Mr. Spenlé, COO di Springer Nature.

Al termine della tavola rotonda tra i partner dell’iniziativa di condivisione tecnologica, si è tenuta la cerimonia di premiazione dell’OIP Award per premiare i vincitori europei. Durante la cerimonia, otto scienziati che lavorano in Europa, tra i 17 selezionati a livello mondiale, sono stati premiati per i loro risultati. I premiati sono stati: Ulrich Eigner (Germania); Gian Maria Rossolini (Italia); Vismara Chiara Silvia (Italia); Davy Vanden Broeck (Belgio); Nicolas Yin (Belgio); Piet Cools (Belgio); Khoa Thai (Paesi Bassi); Pedro Vieira-Baptista (Portogallo).

La Prof.ssa Jenny Harries, amministratrice delegata dell’Agenzia per la sicurezza sanitaria del Regno Unito (UKHSA), ha partecipato all’evento in qualità di relatrice principale. Durante la sua visita in Corea del Sud a marzo di quest’anno, la Prof.ssa Harries ha incontrato la Dott.ssa Chun presso la sede centrale di Seegene per discutere della risposta e dei risultati ottenuti da Seegene durante la pandemia di COVID-19, nonché per uno scambio di opinioni sulle iniziative di condivisione della tecnologia e sull’Open Innovation Program (OIP).

Le aziende che partecipano all’iniziativa di condivisione tecnologica, come Hy Laboratories Ltd. con sede in Israele e Werfen con sede in Spagna, insieme ad altri partner commerciali ed esperti biomedici provenienti dall’Europa, hanno preso parte all’evento per condividere la visione dell’iniziativa di condivisione tecnologica.

