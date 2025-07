Segretario di Stato Rubio incontra ministro Wang in Malesia

agenzia

Primo incontro di persona tra i capi diplomatici di Usa e Cina

PECHINO, 11 LUG – Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha iniziato l’atteso incontro con il suo omologo cinese Wang Yi. Quello in corso, a margine della ministeriale degli Esteri dei Paesi dell’Asean a Kuala Lumpur, in Malesia, è il loro primo di persona. In agenda numerosi temi: tra il corposo dossier commerciale e le tensioni geopolitiche c’è anche quello sul possibile viaggio in Cina del presidente americano Donald Trump.

