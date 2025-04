agenzia

'Il petrolio è risalito e l'inflazione è in calo'

WASHINGTON, 10 APR – Per il segretario del Tesoro Scott Bessent “non c’è nulla di strano” sui mercati, nonostante le montagne russe di questi giorni dovute ai dazi imposti da Donald Trump. “Il petrolio è risalito e l’inflazione è in calo”, ha aggiunto Bessent in una riunione del governo.

