Sei denunciati per disordini al corteo pro Pal di Milano

Sono accusati di resistenza. Uno aveva anche un coltello.

MILANO, 13 APR – Sono sei le persone denunciate dalla Polizia di Stato per i disordini di ieri durante la manifestazione pro Pal a Milano nella quale è apparsa anche una scritta choc contro la premier Giorgia Meloni. Si tratta di cinque uomini e una donna di età compresa tra i 19 e i 30 anni, accusati di resistenza a pubblico ufficiale. Uno risponde anche di danneggiamento e un altro pure di possesso di un coltello a serramanico. La procura milanese è in attesa della informativa della Digos per poi aprire formalmente una indagine.

