Sei Nazioni, Italia-Galles 22-15: vittoria azzurra a Roma

Roma, 8 feb. – Dopo il ko all’esordio in Scozia, l’Italia si riscatta e batte 22-15 il Galles oggi 8 febbraio in un match della seconda giornata del Sei Nazioni 2025 allo stadio Olimpico di Roma.

La Nazionale del ct Quesada mette la testa avanti con la meta di Capuozzo e i piazzati di Allan nel primo tempo. Il match si complica nella ripresa. I dragoni vanno a segno con la meta di Wainwright e poi con una meta di penalità che lascia gli azzurri addirittura in 13: nonostante i 2 uomini in meno, l’Italia gestisce il finale di gara e conduce in porto la vittoria, la seconda consecutiva contro il Galles dopo quella conquistata un anno fa a Cardiff.