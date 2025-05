Sempio, ‘tranquillo e non preoccupato delle perquisizioni’

agenzia

Blitz anche nella casa dei genitori, 'la madre ha pianto'

MILANO, 14 MAG – Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi del 2007, da quanto si è saputo, con a fianco uno dei suoi legali, l’avvocata Angela Taccia, si è mostrato “tranquillo” e ha dato “piena disponibilità” alle attività di perquisizione dei carabinieri, che non sono ancora terminate nella sua casa di Voghera (Pavia). Come non sono concluse ancora quelle nell’abitazione dei genitori del 37enne, a Garlasco. La madre di Sempio, che ha alcuni problemi di salute, da quanto si è appreso, ha pianto.

