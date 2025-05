Senato: Alfieri, ‘no a calendario, Tajani subito in Aula e voto mozione su Palestina’

agenzia

Roma, 15 mag. “Noi abbiamo votato no al calendario per più di un motivo. Il più macroscopico è quello dell’assenza del ministro degli Affari esteri, ancora più strana perché in passato Tajani è stato uno dei più disponibili a venire in Aula”. Lo ha detto in Aula il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo del Pd nella Commissione Esteri e membro della segreteria nazionale dem.

“Sono invece due mesi che, davanti ai rivolgimenti dello scenario internazionale, con un’iniziativa diplomatica partita ma che vede la Russia non disponibile a un non negoziato di pace vero, con quello che sta accadendo in Medioriente con la fine della guerra civile in Siria e soprattutto con quello che sta facendo Netanyahu nella striscia di Gaza, con tutti questi rivolgimenti Tajani non trova il tempo, fino alla fine di maggio, per venire in quest’Aula. E’ una mancanza di rispetto assoluta che noi vogliamo stigmatizzare ancora una volta. Noi chiediamo la presenza di Tajani nella prima seduta utile del Senato e il voto sulla mozione per il riconoscimento della Palestina”.