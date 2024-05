Senato: Aula osserva momento silenzio dopo notizia 3 finanzieri morti in Valtellina

agenzia

Roma, 29 mag. Il Senato ha osservato un momento di raccoglimento per i tre finanzieri del soccorso alpino morti in Valtellina. La notizia dell’incidente è stata data in Aula dal capogruppo di Iv, Enrico Borghi, che ha chiesto di ricordare le tre vittime. Una richiesta fatta sua dal presidente Ignazio La Russa, con l’Aula che ha omaggiato in piedi i militari della Gdf.

