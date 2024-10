Senato: Centinaio, ‘ddl rievocazioni storiche favorisce turismo culturale’

agenzia

Roma, 2 ott. “Tutelare e promuovere le rievocazioni storiche e tutto il patrimonio culturale immateriale del nostro Paese non serve solo a preservare e trasmettere la memoria e le tradizioni delle nostre comunità, ma contribuirà anche a valorizzare luoghi ed eventi che possono avere un’importante ricaduta sul piano turistico. L’approvazione oggi in Senato del disegno di legge promosso dalla Lega con l’onorevole Caparvi è quindi un atto importante, che guarda al futuro di tanti territori a partire dal loro passato”. Lo afferma il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, responsabile del dipartimento Turismo della Lega.