Senato: cerimonia consegna fondi partita del cuore, Cocciante si esibisce in sala

agenzia

Roma, 27 nov. Sport e musica in Sala Koch del Senato, per la consegna dei fondi raccolti con la ‘Partita del Cuore 2024’, disputata lo scorso 16 luglio allo Stadio Gran Sasso ‘Italo Acconcia’ dell’Aquila, tra la Nazionale Cantanti e la Nazionale della Politica. Grazie al match, passato alla cronaca anche per l’intesa trovata in campo tra Matteo Renzi e Elly Schlein (entrambi oggi assenti) è stato incassato un assegno di 351.487 mila curo, che sono stati destinati a alla Fondazione Pediatrico Bambino Gesù di Roma e al reparto di Pediatria del Presidio Ospedaliero San Salvatore dell’Aquila. A fare gli onori di casa, in Senato, è stato il presidente Ignazio La Russa, che del team dei politici è stato il coach, come ha detto scherzando con Pier Ferdinando Casini (“io sono il coach e tu il co-coach”). Presenti in sala alcuni dei capigruppo andati in campo all’Aquila, tra cui Lucio Malan (Fdi), Francesco Boccia (Pd), Maurizio Gasparri (Fi) e tanti parlamentari.