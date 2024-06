Senato: Gasparri, ‘da opposizione ‘processo mercoledì’, chiedo moviola su fondi pubblici’

agenzia

Roma, 19 giu. “Premesso che da militante politico non mi scandalizza nessuna discussione, oggi in Aula mi sembra ci sia il ‘processo del mercoledì’, il dibattito del giorno dopo al bar. Tra commenti vari mi sembra che il collega Boccia abbia addirittura criticato l’ostentazione del Tricolore. Il Parlamento ha il compito di confrontarsi, ma oggi all’ordine del giorno dovrebbe esserci un provvedimento sulla cybersicurezza, che per l’opposizione era urgentissimo quando doveva essere utilizzato per posporre il voto sul premierato. Adesso, evidentemente, è diventato meno urgente. Potremmo parlare di tante cose allora. Per esempio, Grillo che cosa è venuto a fare a Roma?”. Così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, intervenendo in Aula a Palazzo Madama.