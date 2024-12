Senato: La Russa e Giuli a inaugurazione mostra ‘San Francesco, tra Cimabue e Perugino’

agenzia

Roma, 9 dic.

Il Presidente del Senato Ignazio La Russa e il Ministro della Cultura Alessandro Giuli inaugureranno domani, martedì 10 dicembre alle ore 15, la mostra ‘San Francesco, tra Cimabue e Perugino’, promossa dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero della Cultura. La mostra sarà ospitata nella Sala Capitolare di Palazzo della Minerva, sede della Biblioteca del Senato e si avvarrà di due eccezionali prestiti, frutto della collaborazione tra la Galleria Nazionale dell’Umbria con il Sacro Convento di Assisi e la Provincia Serafica di San Francesco: la Chartula, una pergamena annoverata tra le più importanti reliquie del Santo, frammento autografo di San Francesco, databile al 1224, e l’effigie del Santo dipinta da Cimabue che arriva dal Museo della Porziuncola. Partendo da questi oggetti sacri, il percorso prosegue con le opere di alcuni tra i maggiori pittori del Medioevo e del Rinascimento: Perugino, Benozzo Gozzoli, Taddeo di Bartolo, Niccolò di Liberatore, in una suggestiva narrazione volta a restituire l’evoluzione dell’immagine del Santo in parallelo all’affermazione, sempre crescente, del culto francescano.