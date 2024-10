Senato: oggi presentazione Master su atti normativi con Università Teramo

agenzia

Roma, 10 ott. “Contribuire alla migliore qualità degli atti normativi attraverso un percorso formativo di elevato approfondimento scientifico e tecnico, dedicato allo studio e all’applicazione degli strumenti e delle procedure per la qualità della legislazione, nonché delle regole per la redazione dei testi legislativi. È questo l’obiettivo, teorico e pratico, della convenzione tra il Senato della Repubblica e l’Università degli studi di Teramo, che si propone di coniugare -all’interno del Master universitario di secondo livello in Tecniche di redazione degli atti normativi e amministrativi- le attività didattiche e di ricerca dell’Università di Teramo con il ruolo istituzionalmente svolto dagli uffici del Senato.

Il Master -riferisce un comunicato- sarà presentato alle 15 di oggi, a Palazzo Madama, nell’Aula del Comitato per la legislazione, dal segretario generale del Senato, Federico Silvio Toniato, dal magnifico rettore dell’Università degli studi di Teramo Dino Mastrocola e da Enzo Di Salvatore, ordinario di Diritto costituzionale e coordinatore del Master. La presentazione sarà trasmessa in diretta streaming dalla webtv del Senato.