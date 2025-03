Senato: Renzi, ‘Ronzulli? Arroganza di chi pensa di fare come vuole’

agenzia

Roma, 21 mar “Questa è la vice presidente del Senato, figuratevi gli altri, li avete votati. Una che dice quelle parole non al bar ma dallo scranno della seconda carica dello Stato”. Lo ha detto Matteo Renzi, a L’aria che tira, commentando il video in cui la vice presidente del Senato Licia Ronzulli gli risponde in aula con una parolaccia.

“Anzichè dire calmi, sospendo l’aula, dice non me ne frega un bip di quello che dice Renzi. Ma come fa a dirlo la vice presidente del Senato? Anche questa è l’arroganza di influencer che pensano di fare come vogliono”, ha aggiunto il leader di Iv.

