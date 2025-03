Senato: Renzi, ‘Ronzulli? Con me cadono male, più attaccano più vado avanti’

agenzia

Roma, 20 mar. “La Vicepresidente del Senato, Licia Ronzulli, stamani, mentre parlavo ha detto questo di me. Questo è il loro modo di rispettare la democrazia parlamentare. Non ti fanno parlare, ti fanno leggi contro, ti aggrediscono. Ma con me cadono male: più mi attaccano, più vado avanti”. Lo scrive Matteo Renzi sui social postando il video della seduta di oggi al Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA