Senato: Ronzulli (Fi), ‘maternità non può essere argomento divisivo’

Roma, 7 mag. “L’arte non può conoscere confini e la maternità non può essere considerata come argomento divisivo, in grado di offendere la sensibilità di qualcuno. Spiace che questa scultura, invece di essere apprezzata per la fattura e per la grande implicazione sociale che racchiude, sia stata oggetto di polemiche, che a quanto pare tutti, senza distinzione di colore politico, vogliono superare”. Così, la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, in occasione dello scoprimento della statua della scultrice Vera Omodeo Salè dal titolo “Dal latte materno veniamo”.