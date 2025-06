Senatori democratici scettici sull’Iran, non c’è un piano

agenzia

Delusi dal briefing sui raid, le nostre domande senza risposte

NEW YORK, 26 GIU – I senatori democratici sono rimasti delusi dal briefing riservato dell’amministrazione Trump sui bombardamenti all’Iran. Mentre i loro colleghi repubblicani si sono detti soddisfatti dalle informazioni ricevute, i democratici hanno riferito di aver lasciato l’incontro senza ricevere risposte alle loro domande. Scetticismo ha sollevato anche l’assenza della direttrice dell’intelligence Tulsi Gabbard, esclusa dalla casa Bianca dal briefing. “Quello che è chiaro è che non c’è una strategia coerente, non c’è un piano. Cosa stanno facendo?”, ha detto Chuck Schumer, il leader dei democratici in Senato. Il senatore Chris Murphy ha riferito dopo il briefing di aver l’impressione che il programma nucleare iraniano sia stato rallentato solo di alcuni mesi, in linea con le valutazioni preliminari dell’intelligence.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA