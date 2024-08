Senna: ‘conformi analisi delle acque’, ok all’allenamento

agenzia

Domani e dopodomani in programma prove di nuoto di fondo

PARIGI, 07 AGO – Dopo l’annullamento di ieri, l’allenamento di ricognizione nella Senna in vista della 10 km di nuoto in acque libere, domani (donne) e dopodomani (uomini), è stato regolarmente autorizzato viste “le analisi sulla qualità dell’acqua i cui risultati sono conformi”. Lo hanno reso noto gli organizzatori di Parigi 2024 in un comunicato dopo che l’autorità del nuoto, “World Aquatics”, ha confermato il suo ok allo svolgimento dell’allenamento dalle 7:30 alle 9:30. Qualora l’acqua della Senna si rivelasse – nelle ultime analisi – inadatta alla balneazione, il Comitato organizzatore ha previsto un piano B per far disputare la competizione nel bacino di Vaires-sur-Marne, sito non lontano da Parigi sulla Marna, dedicato alle gare di canoa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA