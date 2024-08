Senna: triatleta Pozzatti ‘uno stress, ma mai pensato al ritiro’

agenzia

L'azzurro 'Per ora noi indenni, ma i controlli sono tanti'

PARIGI, 05 AGO – “Abbiamo visto che la ragazza belga e anche altri atleti hanno avuto problemi, noi dell’Italia Team per ora ne siamo usciti indenni, ma è stato tutto uno stress”. Gianluca Pozzatti, triatleta azzurro che questa mattina ha gareggiato insieme ai suoi compagni nella gara a squadre mista ai Giochi di Parigi, ha testato di persona le contestate acque della Senna: parlando con l’ANSA, l’azzurro ha aggiunto: “Più che preoccupati, c’era uno stress ulteriore con le gare posticipate molto a ridosso dell’evento. Certo noi atleti siamo abituati a gestire situazioni difficili, e siamo rimasti lucidi”. “Ritirare la squadra? Quello no, non lo abbiamo mai pensato – ha proseguito Pozzatti -. Essendo un evento olimpico i controlli sono incredibili ed è il motivo per cui alcuni eventi sono stati rimandati. C’era sempre piena fiducia nell’organizzazione”. Sui compagni delle acque libere, a cominciare da Gregorio Paltrinieri, che saranno i prossimi a gareggiare nella Senna. “Ho cenato con Greg qualche giorno fa – ha concluso Pozzatti -. Erano curiosi di sapere delle acque libere perché nel nostro caso la difficoltà maggiore è stata la corrente, il nuoto diventa molto tecnico”.

