Sentenza processo Pfas, 11 condanne e 4 assoluzioni

agenzia

In totale 141 anni di carcere per maxi-inquinamento falde venete

VICENZA, 26 GIU – Undici condanne e 4 assoluzioni, per un totale di 141 anni di carcere nei confronti degli imputati riconosciuti colpevoli del maxi-inquinamento da Pfas delle acque superficiali, di falda e degli acquedotti in Veneto. E’ la sentenza emessa dalla Corte d’assise di Vicenza, dopo 6 ore di camera di consiglio, che ha inflitto pene variabili tra i 2 anni e 8 mesi e i 17 anni e mezzo. Un inquinamento da sostanze perfluoroalchiliche, indicate comunemente come Pfas, che aveva avuto come fonte principale lo scarico industriale della industria chimica Miteni di Trissino (Vicenza).

