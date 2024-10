Sequestrati 10 milioni di crediti falsi dal Bonus facciate

agenzia

Dopo il fallimento di 2 Srl 'girati' a 32 imprese o persone

VICENZA, 16 OTT – Un sequestro preventivo “impeditivo” di crediti d’imposta per oltre 10 milioni di euro è stato eseguito dalla Guardia di Finanza di Thiene (Vicenza) nell’ambito di un’indagine contro soggetti detentori di crediti d’imposta fittizi legati al “Bonus facciate 90%”. In totale, il sequestro riguarda i crediti d’imposta ritenuti fittizi detenuti da 32 imprese e persone fisiche nelle province di Firenze, Bologna, Venezia, Roma, Milano, Pistoia, Pisa, Modena, Padova e Ravenna. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, riguardano il fallimento di una società a responsabilità limitata con sede fino all’ottobre 2019 in provincia di Firenze, successivamente trasferita e dichiarata ancora fallita in provincia di Vicenza. E emerso che il legale rappresentante, a ottobre e novembre 2021 ha ceduto alla Srl, pochi giorni prima del fallimento, i crediti d’imposta per oltre 10 milioni legati al bonus. In seguito, la Srl ha ceduto i crediti a nove imprese, di cui cinque evasori totali, o coinvolte in indagini per reati finanziari, le quali hanno effettuato ulteriori e numerose cessioni a vari soggetti economici nel Centro-Nord Italia. Dalle indagini è emerso che quei crediti erano stati generati e ceduti attestando falsamente sulla piattaforma web messa dell’Agenzia delle Entrate, l’esecuzione di lavori di ristrutturazione su 67 immobili situati a Parma, Rosolina (Rovigo) ed Eraclea (Venezia), identificati con dati catastali progressivi, quindi improbabili e non presenti tranne uno nella banca dati delle unità immobiliari nazionali. Non risultano poi emesse, nei confronti del primo “cedente”, fatture per gli interventi di recupero o restauro delle facciate di edifici che nemmeno possedeva o di cui era locatario.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA