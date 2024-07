Sequestrato cantiere con un edificio in costruzione a Milano

agenzia

8 indagati. Accuse: lottizzazione abusiva, falso e abuso ufficio

MILANO, 19 LUG – Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Milano sta eseguendo un decreto di sequestro preventivo disposto dal gip di un’intera area di cantiere ubicata in Milano, in via Cancano 5, dove è in costruzione un edificio residenziale di 3 torri per 77 appartamenti chiamato Residenze Lac. Nell’indagine, coordinata dal pm Marina Petruzzella e Paolo Filippini e dall’aggiunto Tiziana Siciliano, gli indagati sono 8, tra cui il direttore protempore e altri tre responsabili dello Sportello unico per l’edilizia (Sue) del Comune di Milano, nonché il progettista della società proprietaria dell’area. Le accuse contestate sono lottizzazione abusiva, false attestazioni relative alla segnalazione di inizio attività e abuso d’ufficio.

