Sequestrato centro studi, ‘gruppo gestiva diplomifici’

agenzia

"Seimila euro per superare l'esame di maturità"

BOLOGNA, 18 SET – La Guardia di Finanza di Bologna ha sequestrato un centro studi, ‘Forma Mentis’, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione della maturità. L’indagine riguarda una presunta organizzazione criminale composta da dieci persone: grazie alla compiacenza di istituti paritari, ritenuti “diplomifici” tra le Marche e la Campania, il centro avrebbe assicurato ai propri studenti il superamento dell’esame di maturità, pagando seimila euro. Il sequestro del Gip riguarda, oltre al centro bolognese (con un’unità locale a Firenze) anche una scuola paritaria nel Napoletano e una società a Bologna, più novantamila euro.

