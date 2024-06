Serbia: Malan (FdI), ‘solidarietà a Israele per odioso atto terroristico’

agenzia

Roma, 29 giu. “Belgrado, 25enne convertito all’Islam ferisce un poliziotto all’ambasciata israeliana: ucciso. Il premier: “Odioso atto terroristico” – Il terrorismo contro Israele e contro gli Ebrei in generale è cosa che purtroppo conosciamo da decenni. Solidarietà a tutti i diplomatici israeliani, perennemente soggetti a rischio. Tutti coloro che non si dissociano dai cori che chiedono ‘Palestina libera dal fiume al mare’ offrono un alibi morale a chi compie attentati come quelli di Belgrado”. Lo scrive su X il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia al Senato, Lucio Malan.

