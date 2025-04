Sergio Resinovich denuncia consulenti primo esame legale

agenzia

'Fatti troppi errori e omissioni nel primo esame legale'

TRIESTE, 17 APR – “Hanno sbagliato, vanno sanzionati”. Lo dice il Sergio Resinovich, fratello di Liliana, spiegando all’ANSA di aver deciso di “denunciare all’Ordine dei medici i due consulenti della Procura che hanno svolto il primo esame di medicina legale sul cadavere”. “Troppi errori, omissioni, contaminazione dei reperti che hanno pregiudicato l’ accertamento della verità, per oltre 3 dolorosi anni – aggiunge – Queste negligenze gravi ed inescusabili devono essere oggetto di seria censura e valutazione da parte dell’Ordine competente perché non succeda mai più”. Sergio Resinovich ha annunciato che intende chiedere “di sentire in merito il Prof. Fineschi, la Prof.ssa Cattaneo e il Dott. Barisani di cui dovranno essere acquisite tutte le osservazioni tecniche depositate al fascicolo e le interviste pubbliche rilasciate. Mia sorella – ha concluso Resinovich – merita assoluto rispetto”.

