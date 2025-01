Serie A – Atalanta – Juventus, in palio punti pesanti Su Sisal.it conduce la Dea a 2,10

agenzia

– Roma, 13 gennaio 2025 – Vanno in scena oggi i recuperi della 19esima giornata di Serie A, una sorta di mini turno infrasettimanale che vede protagoniste le squadre che sono state impegnate nella Supercoppa Italiana. Tra queste c’è il Milan , alle prese con il derby lombardo in casa del Como e a caccia di punti per risalire la classifica, dopo il deludente pareggio casalingo con il Cagliari . Un match che i rossoneri non devono prendere sotto gamba, i lariani infatti sono in buon momento, reduci dal pareggio all’Olimpico con la Lazio e con due vittorie ottenute nelle ultime

Sfida delicata e con punti pesanti in palio quella tra Atalanta e Juventus . La Dea arriva da due pareggi consecutivi e, soprattutto, sembra aver perso il feeling con il gol; non hanno fatto meglio i bianconeri, la cui marcia deludente ha probabilmente archiviato il sogno scudetto. Il match è in bilico anche per gli esperti di Sisal , che vedono avanti gli uomini di Gasperini , a 2,10, il blitz bianconero è a 3,75 con il pareggio a 3,25. I due tecnici dovrebbero recuperare Retegui e Vlahovic , e sono proprio loro i due principali indiziati al gol, rispettivamente a 2,75 e 3,25. Con loro in campo ci si aspettano tanti gol, anche se gli ultimi risultati delle due compagini fanno prevalere l’Under 2,50, a 1,65, sull’Over a 2,10.

