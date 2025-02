Serie A – Bologna contro l’incubo Milan per la zona Europa Gimenez, in gol a 2,75 su Sisal.it, guida il Diavolo al Dall’Ara

agenzia

– Roma, 26 febbraio 2025 – In un calendario fittissimo, Bologna e Milan recuperano la nona giornata di Serie A. Entrambe appaiate a quota 41 punti cercano la vittoria per superare la Fiorentina, attualmente sesta, e avvicinare la zona Champions. Gli esperti Sisal vedono i rossoneri favoriti a 2,60 contro il 2,80 degli emiliani mentre si sale a 3,25 per il pareggio. Bologna che prova a scacciare via l’incubo Milan: i rossoblù, infatti, hanno battuto il Diavolo solo una volta negli ultimi 16 anni e, al Dall’Ara, non sconfiggono i milanisti addirittura dal marzo 2002. Sia Italiano che Sergio Conceiçao fanno del gioco offensivo un marchio di fabbrica tanto che si attende una sfida ricca di reti: la Combo Goal + Over 2,5, offerta a 2,05, è ampiamente nelle corde del match. In questa ottica un Ribaltone, in quota a 7,25, potrebbe fare la sua comparsa al pari di un goal da fuori area, dato a 3,00. Goal ma anche tanta intensità, soprattutto in panchina con Italiano e Conceiçao che vivono il match allo stesso modo di quando giocavano, con passione totale: un cartellino giallo per uno dei due allenatori si gioca a 5,00.

Tantissimi i possibili protagonisti a cominciare da Santiago Gimenez il quale ha avuto un impatto straordinario nel mondo Milan con 3 gol e 1 assist in appena 6 presenze: un’altra rete del bomber messicano è offerta a 2,75. La difesa del Bologna dovrà prestare attenzione anche a Christian Pulisic: una rete o un assist del fantasista statunitense è data a 2,35. In casa rossoblù ci si affida a Thijs Dallinga, nel tabellino dei marcatori a 3,50, ma non si esclude il gol dell’ex Tommaso Pobega che pagherebbe 6 volte la posta.

