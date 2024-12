Serie A: Chiffi dirige Lazio-Inter, a Pairetto Cagliari-Atalanta

agenzia

Doveri in Udinese-Napoli Doveri, Bologna-Fiorentina a Fabbri

ROMA, 11 DIC – Sarà l’arbitro Daniele Chiffi di Padova a dirigere lunedì prossimo Lazio-Inter, posticipo della 16/a giornata di serie A. La partita Cagliari-Atalanta di sabato alle 15, nella quale i bergamaschi difenderanno il primo posto in classifica, sarà arbitrata da Luca Pairetto, della sezione di Nichelino. Il Napoli, in trasferta a Udine, vedrà in campo Daniele Doveri di Roma 1. Bologna-Fiorentina, con i rossoblù ora allenati dall’ex viola Italiano, sarà arbitrata da Michael Fabbri di Ravenna.

