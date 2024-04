Serie A conferma format Supercoppa a 4 club

agenzia

Si giocherà nel gennaio 2025 in Arabia Saudita

MILANO, 29 MAR – La Supercoppa italiana si giocherà nel 2024/25 ancora con il format a quattro squadre. È quanto emerso durante l’assemblea della Lega Serie A andata in scena oggi. “Nel corso della riunione le società hanno affrontato il tema del calendario delle proprie competizioni, confermando il format a 4 squadre per la disputa della Supercoppa, in programma nel mese di gennaio 2025 in Arabia Saudita”, si legge nella nota della Lega. In particolare, un prossimo Consiglio di Lega ratificherà la decisione, dopo l’indicazione ricevuta oggi dall’assemblea dei club.

