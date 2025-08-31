Serie A: Inter-Udinese 1-2

agenzia

Prima Dumfries, poi rigore Davis e Atta firma ribaltone

MILANO, 31 AGO – Udinese batte Inter 2-1 (2-1) INTER (3-5-2): Sommer, Bisseck, Acerbi (38′ st Carlos Augusto), Bastoni, Dumfries, Barella (38′ st Zielinski), Calhanoglu (18′ st Esposito), 8 Sucic (18′ st Mkhitaryan), Dimarco (38′ Bonny), Thuram, Lautaro (12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 5 Pavard, 6 De Vrij, 11 Luis Henrique, 16 Frattesi, 17 Diouf, 36 Darmian, 42 Palacios). All.: Chivu. UDINESE (3-5-2): Sava, Bertola (1′ st Goglichidze), Kristensen (35′ st Modesto), Solet, Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski (25′ st Zarraga), Zemura, Bayo (Buksa 18′ st), Davis (25′ st Ekkelenkamp). (1 Nunziante, 41 Venuti, 4 Lovric, 11 Kamara, 17 Bravo, 27 Kabasele, 29 Camara, 38 Miller) All.: Runjaić. Reti: nel pt 17′ Dumfries, 28′ Davis, 40′ Atta Recupero: 2′ e 6′ Angoli: 13 a 2 per l’Inter Note: ammoniti Bartola, Zarraga per gioco falloso, Sava per comportamento non regolamentare, Lautaro per proteste

