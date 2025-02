Serie A – La 25° giornata crocevia per lo scudetto.

agenzia

– Su sisal.it il Napoli è sfavorito con la Lazio, l’Inter vince il derby d’Italia Roma, 14 febbraio 2025 – La 25esima giornata di Serie A si presenta come un crocevia importante per le sorti del campionato. Si sfidano infatti quattro delle prime cinque squadre della classifica, si comincia da Lazio – Napoli , primo big match di giornata, con Conte che spera non si realizzi il detto “non c’è due senza tre”. I biancocelesti, infatti, hanno già battuto due volte gli azzurri in questa stagione (il precedente in campionato e in Coppa Italia) e, anche stavolta, hanno il pronostico a favore: la gara è in bilico, ma gli esperti Sisal danno il terzo successo dei capitolini a 2,60, il blitz dei partenopei all’Olimpico è a 2,80, il pareggio si gioca a 3,10. Tra i padroni di casa, il primo indiziato al gol è Castellanos , a 3,00, ma occhio a Zaccagni che, con due gol e un assist nelle sue ultime tre partite casalinghe contro il Napoli , si candida ad essere ancora decisivo, con una reta a 4,50 e un assist a 4,00. Tra gli uomini di Conte , la copertina è per Lukaku , a 3,00, ma attenzione a Simeone , il giocatore che in Serie A ha realizzato più gol contro la Lazio in campionato, ben otto: la sua marcatura vale 4 volte la posta.

L’altra grande sfida della 25esima è il Derby d’Italia allo Juventus Stadium, con i bianconeri che puntano ad avvicinarsi al quarto posto e l’ Inter che – a seconda del risultato dell’Olimpico – potrebbe superare il Napoli in vetta. Il pronostico è dalla parte dei nerazzurri, avanti a 2,25, il successo juventino è a 3,40, il pareggio a 3,20. Gara più da Under, a 1,65, che da Over, a 2,10, con l’1 a 1 finale più probabile, a 6,00. Kolo Muani da una parte e Lautaro Martinez dall’altra si prendono la scena. Il francese, capace di segnare almeno cinque gol nelle sue prime tre presenze di Serie A, è proposto marcatore a 3,00, per l’argentino la rete avrebbe un sapore particolare, sarebbe infatti il primo giocatore straniero nella storia dell’ Inter ad andare in doppia cifra di reti in sei stagioni diverse in campionato: l’ipotesi è a 2,75. Tra le altre sfide in programma, l’ Atalanta ospita il Cagliari ed è nettamente avanti, a 1,45 contro il 6,50 dei sardi; Il Milan a 1,33 è favorito con il Verona , a 9,00 così come la Roma , a 2,00 sul campo del Parma , a 3,75 e la Fiorentina , in casa con il Como , a 1,95 contro il 4,00 dei lombardi.

