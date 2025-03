Serie A – L’Atalanta tenta l’aggancio all’Inter: Dea favorita a 2,50 su Sisal.it. Il Napoli può riprendersi la vetta, azzurri a 1,50 con il Venezia

agenzia

– Roma, 14 marzo 2025 – Il big match della 29esima giornata di Serie A va in scena al Gewiss Stadium tra l’Atalanta, terza in classifica, e la capolista Inter. Le squadre sono divise da tre punti, proprio quelli che mette in palio il match, che è dunque un’opportunità per gli uomini di Gasperini di tentare l’aggancio agli avversari. Con l’imbattibilità che in casa dura da sette giornate difila, per gli esperti di Sisal la Dea è favorita, a 2,50, la sfida si preannuncia però apertissima, con la vittoria interista a 2,80 e il pareggio a 3,25. Di certo ci sarà da divertirsi, con i due migliori attacchi del campionato e guardando gli ultimi 5 incontri, che si sono conclusi con almeno tre reti: ecco perché l’opzione che entrambe vadano a segno è a 1,65, con l’Over 2,50 a 1,85. La gara è anche una sfida tra due bomber di razza, Retegui da un lato – capocannoniere del campionato ancora a digiuno in carriera contro l’Inter – e Lautaro Martinez dall’altra, entrambi sono proposti marcatori a 3,00, con Lookman e Thuram valide alternative a 3,25.

Il Napoli sarà spettatore interessato della sfida di Bergamo, la squadra di Conte potrebbe infatti riprendersi il comando della classifica in solitaria, ma prima deve vincere a Venezia. Compito assolutamente alla portata degli azzurri che sono nettamente favoriti, a 1,50, si sale a 7,00 per il successo dei lagunari che non vincono da 5 turni, il pareggio è a 4,00. Sfida da non perdere al Franchi, tra Fiorentina e Juventus, animata da una storica rivalità che si accende data la necessità di entrambe di portare a casa i tre punti. La viola, nonostante la qualificazione ai quarti di Conference League, ha perso 4 volte nelle ultime 5 giornate e punta a risalire sul treno che porta inEuropa; i bianconeri devono difendere il quarto posto, obiettivo minimo di una stagione deludente. Il pronostico Sisal è dalla parte degli uomini di Motta, avanti a 2,20, il successo dei toscani è a 3,50, il segno X vale 3,10. Occhi puntati su Vlahovic e Kean, gli ex di turno rispettivamente in gol a 3,00 e 3,50.

Al Dall’Ara si gioca lo spareggio Champions tra Bologna e Lazio, con i biancocelesti al quinto posto con appena un punto di vantaggio sugli emiliani. La squadra di Italiano si presenta al match forte di 3 vittorie consecutive ed è infatti favorita a 2,40, i capitolini hanno appena conquistato i quarti di finale di Europa League ma appaiono affaticati, il blitz al Dall’Ara è a 3,20 con il pareggio a 3,00. Il Bologna ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite casalinghe contro la Lazio in campionato, la possibilità di un altro clean sheet dei padroni di casa è offerta a 3,90.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità, con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente – l’innovazione digitale, grazie alla piattaforma di gioco all’avanguardia orientata all’omnicanalità e alle competenze per lo sviluppo in-house di software e applicazioni per cogliere le opportunità della transizione digitale – l’internazionalizzazione, con l’obiettivo di partecipare a gare per aggiudicarsi nuove concessioni all’estero sulla base della solida expertise maturata.

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.