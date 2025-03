Serie A – Su Sisal.it il Napoli torna a vincere: azzurri favoriti a 1,55 con la Fiorentina. Juve– Atalanta, i bianconeri si prendono il terzo posto

agenzia

– Roma, 07 marzo 2025 – La 28esima giornata del campionato può scrivere un altro capitolo importante in chiave scudetto, con la capolista Inter che ha un’importante chance di allungare ulteriormente il suo vantaggio sul Napoli , e lo scontro diretto tra Juventus e Atalanta , che può decretare chi, tra le due squadre, può recitare la parte del terzo incomodo, inserendosi nella corsa per il titolo. A San Siro va in scena il più classico dei testacoda con i nerazzurri che ospitano il Monza in caduta libera, a cui la vittoria manca dal 13 gennaio scorso. Per gli esperti Sisal la sfida è a senso unico, la squadra di Inzaghi è favorita a un rasoterra 1,13, si sale a 22 volte per il blitz dei brianzoli, il pareggio si gioca a 9,00.

Dopo aver perso la vetta della classifica, il Napoli è obbligato a tornare a vincere per non perdere ulteriore terreno dall’ Inter , avanti di un punto. Il successo manca dal 25 gennaio, quando i partenopei superarono la Juventus per 2-1: da allora, gli azzurri hanno raccolto solo quattro punti in cinque partite. Il digiuno si può interrompere nel match casalingo contro la Fiorentina : nonostante i toscani abbiano vinto al Maradona 3 delle ultime 5 sfide, la squadra di Conte è avanti a 1,55, il segno X vale 3,75 mentre il successo viola è a 6,50. Il Napoli , nel girone di ritorno, sta particolarmente faticando in difesa, con almeno una rete subita in tutte le ultime 7 partite, ecco perché il gol della Fiorentina è probabile, a 1,72, anche se nella sfida si vedranno poche reti, con l’Under 2,50 a 1,72 che prevale sull’Over, a 2,00. Una curiosità: nessuna squadra ha subito più reti da fuori area del Napoli in questo campionato (otto, al pari dell’Hellas Verona), l’opzione di un gol da fuori area nel match si gioca a 3,25.

C’è poi lo scontro diretto tra Juventus e Atalanta , i bianconeri hanno l’opportunità di agganciare al terzo posto proprio i nerazzurri, iscrivendosi d’ufficio alla corsa scudetto. La squadra di Motta ha conquistato la quinta vittoria consecutiva nello scorso turno contro il Verona e ha rosicchiato otto punti all’ Inter capolista, undici al Napoli secondo e sei all’ Atalanta terza. Una corsa che la Vecchia Signora non ha intenzione di interrompere e, per gli esperti Sisal , proseguirà anche con la Dea: la gara è incerta, ma i bianconeri sono favoriti a 2,50, di poco indietro l ’Atalanta , a 2,90, con il pareggio a 3,20. Occhi puntati sul capocannoniere della Serie A, Retegui , in gol a 2,75, stessa quota per Kolo Muani nella Juve . Attenzione anche a Lookman e Vlahovic , valide alternative entrambi a quota 3,00.

Sisal ricorda sempre che il gioco è vietato ai minori e che bisogna giocare sempre con consapevolezza e moderazione.

Sisal è uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato ed è attualmente attiva in Italia, Marocco e Turchia, con un’offerta che comprende lotterie, scommesse, giochi online e apparecchi da intrattenimento.

La strategia di Sisal poggia su tre pilastri: la sostenibilità , con un impegno costante sullo sviluppo del programma di Gioco Responsabile e attraverso l’offerta di un modello di intrattenimento sicuro e trasparente

Dal 4 agosto 2022 Sisal è parte di Flutter Entertainment plc, il più grande operatore al mondo di scommesse sportive online e iGaming, con un portafoglio di marchi riconosciuti a livello globale e quotato alla Borsa di New York e Londra.

Sisal Italia S.p.A.