Serie A: Udinese-Roma vietata ai tifosi residenti nel Lazio

Decisione Prefetto per gara del 26/1, elevati profili di rischio

UDINE, 14 GEN – Il prefetto di Udine, Domenico Lione, nel pomeriggio ha firmato il decreto con il quale si dispone il divieto di vendita dei biglietti della partita Udinese-Roma, in programma al Bluenergy Stadium domenica 26 gennaio alle 15, ai residenti della regione Lazio. “La disposizione – informa una nota della Prefettura friulana – è stata adottata in esecuzione alla determinazione con la quale il Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha indicato che l’incontro è connotato da elevati profili di rischio, in relazione ai fatti avvenuti lo scorso 5 gennaio in occasione del derby Roma-Lazio”.

