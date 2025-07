Serie B: Frosinone; Castagnini è il ds, Alvini nuovo allenatore

agenzia

L'annuncio nella sala Stampa dello Stadio Stirpe

FROSINONE, 02 LUG – Si apre ufficialmente una nuova fase per il Frosinone Calcio. In una conferenza stampa tenutasi nella sala stampa dello stadio ‘Benito Stirpe’, il direttore generale Piero Doronzo ha presentato il nuovo responsabile dell’area sportiva del club: Renzo Castagnini, dirigente di lungo corso nel panorama calcistico italiano. Con esperienze significative a Palermo, Perugia, Cosenza e Brescia, Castagnini assume il ruolo di direttore sportivo del club ciociaro dopo una stagione complessa per la squadra, conclusa con la permanenza in Serie B diretta e senza la lotteria dei play out grazie alla penalizzazione inflitta al Brescia. “Con Renzo affrontiamo un anno difficile ma con determinazione e sostenibilità”, ha dichiarato Doronzo. “Ringrazio il presidente per la fiducia e Guido Angelozzi per il lavoro condiviso negli anni”, ha aggiunto. Poi a parlato Castagnini, che ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore: sarà Massimiliano Alvini. “Un tecnico capace e motivato, con una carriera che parla chiaro – le parole del nuovo ds -. Ripartiamo da una squadra giovane, affamata, che sappia correre e fare gruppo. Puntiamo sulla valorizzazione del capitale umano e dei ragazzi della Primavera”. Sul mercato, Castagnini ha confermato l’interesse per il portiere Gori, con trattativa in fase avanzata. “Non farò scelte affettive – ha chiarito – ma funzionali al progetto. Vogliamo una squadra competitiva, costruita su identità e lavoro di squadra, capace di colmare il gap con chi ha più risorse”.

