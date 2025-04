Serie B: tutte alle 20.30 le gare della 34/a giornata

agenzia

Turno rinviato al 13 maggio dal 21 aprile per la morte del Papa

ROMA, 24 APR – Si giocheranno tutte in contemporanea, alle 20.30 del 13 maggio prossimo, le partite della 34/a giornata del campionato serie B. Lo ha deciso la Lega serie B, che aveva disposto il rinvio a quel giorno degli incontri in programma lunedì scorso, 21 aprile, a causa della scomparsa di papa Francesco, lasciando sospesa la determnazione degli orari degli incontri. Queste le partite in programma: Brescia-Reggiana Cittadella-Salernitana Juve Stabia-Sampdori. Mantova-Catanzaro Modena-Cesena Palermo-Carrarese Pisa-Cremonese Sassuolo-Frosinone Spezia-Cosenza Sudtirol-Bari.

