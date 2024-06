Serie C: Marani ‘numeri raddoppiati, siamo grande realtà’

agenzia

Annata straordinaria, siamo un bene prezioso

MILANO, 03 GIU – “Abbiamo raddoppiato la presenza televisiva, raddoppiato i ricavi, abbiamo coinvolto aziende che sono entrate nel nostro mondo, il pubblico allo stadio è aumentato del 40%. E’ un dato clamoroso e straordinario. Ringrazio il mio consiglio direttivo, un gruppo di lavoro bellissimo. Siamo una grandissima realtà. Dimostriamo con questa serata, il bene prezioso che è la Serie C”: lo dice il presidente della Serie C Matteo Marani durante la presentazione del nuovo logo nell’evento ‘La notte della C’ alla Triennale di Milano. “E’ stata un’annata straordinaria. La Serie C è una categoria speciale – aggiunge – il punto di raccordo tra dilettantistico e professionismo. Della C non si può fare a meno. E’ una Serie seria”

