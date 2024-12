Serie D: dal 5 gennaio una partita in diretta su Vivo Azzurro Tv

agenzia

Partnership tra la Lega nazionale dilettanti e la Figc

ROMA, 16 DIC – La serie D torna sui media grazie alla partnership tra la Lega nazionale dilettanti e la Figc. Una gara in live streaming verrà trasmessa ogni domenica fino al termine della stagione. Diciassette partite di campionato più tutte le finali, scudetto, Coppa Italia, Under 19 e Juniores Cup, prevede il programma che il dipartimento interregionale offre in modalità gratuita. Si parte il 5 gennaio alle 14.30 con la diretta del Girone I Siracusa-Sambiase. “Ringrazio il presidente della Lnd, Giancarlo Abete, per la disponibilità alla realizzazione di questo progetto ma soprattutto ringrazio la Figc per l’ospitalità sulla piattaforma vivo-azzurro e per il prestigio di poter trasmettere un evento settimanale della Serie D unitamente a quelli delle Nazionali” – afferma il coordinatore del dipartimento interregionale, Luigi Barbiero -. Riproporre la diretta di una gara del campionato di Serie D era uno degli obiettivi del Consiglio del Dipartimento e finalmente siamo riusciti a realizzarlo”. Per seguire i match occorre scaricare la app disponibile su App Store e Google Play Store (anche da Smart Tv) e registrarsi gratuitamente a Vivo Azzurro tv, con la possibilità anche di attivare le notifiche push per essere avvisati tempestivamente dell’inizio delle partite.

