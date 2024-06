Serio Perez rinnova con la Red Bull fino al 2026

agenzia

Horner, lui e Verstappen sono una coppia forte e di successo,

ROMA, 04 GIU – Il messicano Sergio Perez ha prolungato il suo contratto con la Red Bull di due stagioni, fino alla fine del 2026. L’annuncio ufficiale è stato dato dal team di Formula 1, mentre il responsabile, Christian Horner, ha sottolineato che “la continuità e la stabilità sono importanti per la squadra e Checo e Max Verstappen formano una coppia forte e di successo, che ha permesso alla squadra di ottenere una doppietta in campionato per la prima volta l’anno scorso”. Perez, 34 anni, era arrivato alla Red Bull nel 2021 e il suo attuale contratto triennale scadeva a fine stagione. Vincitore di sei Gran premi con la Red Bull, il messicano è rimasto sempre nell’ombra del suo compagno di squadra olandese, triplo campione del mondo. “Sono davvero entusiasta di affidare il mio futuro a questa grande squadra – ha detto Perez -. È una sfida come nessun’altra essere alla Red Bull Racing, sia in pista sia fuori. Sono felice di restare qui per continuare il viaggio insieme e contribuire alla grande storia di questa squadra per altri due anni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA