Serracchiani, su Sangiuliano siamo al cinepanettone

'Senso Istituzioni scomparso' dice la deputata Pd

TERNI, 05 SET – “Siamo andati oltre tele Meloni. Siamo al cinepanettone di Natale, purtroppo utilizzando la tv pubblica e con un direttore di un importante testata che si è prestato a fare da spalla a un ministro della Repubblica che ha leso non solo la propria dignità ma anche quella delle Istituzioni”: la deputata del Pd Debora Serracchiani ha commentato così la vicenda che coinvolge Gennaro Sangiuliano. Lo ha fatto a Terni, rispondendo all’ANSA a margine di una visita al carcere. “Il senso delle Istituzioni è completamente scomparso” ha aggiunto. “Chiediamo alla presidente Meloni – ha detto ancora Serracchiani – se trova che tutto questo sia normale. Secondo noi no e quindi chiediamo anche che intervenga perché questo non è un Governo che può rappresentare gli italiani”.

