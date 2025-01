Servizi: Nardella, ‘dimissioni Belloni perdita importante per Istituzioni democratiche’

agenzia

Roma, 7 gen. “Sono testimone, prima da sindaco e ora da deputato europeo, del lavoro che Elisabetta Belloni ha sempre svolto nella sua vita professionale, forte della sua esperienza in campo diplomatico e internazionale. Le sue dimissioni rappresentano una perdita importante per le Istituzioni democratiche della Repubblica italiana. A lei va il mio grazie più sincero per l’alto servizio che ha reso al nostro Paese, da ultimo nel suo delicato ruolo al vertice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Mi auguro che continuerà a ricoprire ruoli strategici e importanti nell’interesse dell’Italia e dell’Europa”. Lo dichiara l’europarlamentare Pd Dario Nardella.

